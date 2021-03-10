صبا مبارك تكشف عن أسباب مشاركتها في "الملك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة الأردنية صبا مبارك إن مسلسها الجديد "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة " للأديب العالمي نجيب محفوظ.

وأوضحت صبا مبارك في مقابلة مع برنامج "MBC Trending"، أن من أسباب حماسها للعمل كونه يتكلم عن الحضارة الفرعونية، لأنها مهووسة بالحضارة الفرعونية منذ الصغر، وإلى الآن عندما تقرأ أو تشاهد فيلما وثائقيا عنها تشعر كم كانت مبهرة ورائعة.

وكشفت أنها تجسد شخصية غير مألوفة، ولا تحتاج تدريبات بدنية كما هو الحال مع عمرو يوسف الذي يجسد شخصية الملك أحمس "قاهر الهكسوس"، مشيرة إلى سعادتها بالعمل مع عمرو يوسف، ووجود كيمياء ممتازة بينهما.

ويعد "الملك" من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، إذ يتضمن العمل "حروب وخيل وملابس وديكورات"، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعوني للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب عمرو يوسف، وصبا مبارك، عدد كبير من النجوم مثل: ماجد المصري، وسوسن بدر، ومحمد علاء.



