بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها وسط "حرب أهلية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص فريق عمل المسلسل "حرب أهلية" على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المصرية يسرا، المولودة في 10 مارس 1955.

وأقامت شركة العدل جروب المنتجة للمسلسل حفلا صغيرا، وشارك فيه عدد من أصدقاء الفنانة يسرا.

وأقيم الاحتفال في موقع التصوير داخل فيلا صغيرة بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة المصرية، وكانت مشاركة الإعلامية المصرية بوسي شلبي لافتة جدا، إذ قامت بإحضار تورتة خاصة وبالونات متعددة الألوان والأحجام للتعبير عن فرحتها بعيد ميلاد صديقتها المقربة.





كما حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة يسرا بهذه المناسبة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "حبيبتي الغالية يسرا.. كل سنة وإنتي أجمل وأقوى وأرق قلب، ويارب دايما نجاح وتألق وفرحة وصحة، بحبك من كل قلبي وبتمنى لك كل السعادة".

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وبطولة: يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.



