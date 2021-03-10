شكرا لقرائتكم خبر عن هل اضطربت علاقة كاتى هولمز بصديقها إيميليو فيتولو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت النجمة العالمية كاتى هولمز تفضل التجول بمفردها فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالرغم من بروده الطقس، ويبدو أن النجمة الشهيرة اعتادت خلال الفترة القصيرة الماضية أن تتخلى عن تواجد صديقها لإيميليو فيتولو معها، والذى كان يحرص فى بداية العلاقة على التواجد معها فى كل مكان.

وأثار غياب إيميليو فيتولو المتكرر التكهنات والشائعات حول علاقة الثنائى واضطراب علاقة النجمة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما بفيتولو.



كاتى هولمز في نيويورك كاتى هولمز في نيويورك

ظهرت كاتى هولمز بالصور التى سجلتها عدسات مصورى "البابارتزى" خلال تجولها من أجل التسوق فى نيويورك يبدو عليها الإرهاق، حيث تخلت تماما عن وضع الماكياج واكتفت بتصفيف شعرها بطريقة بسيطة جدا، بينما ارتدت بنطلون من الجينز بإحدى درجات اللون الأزرق واختارت أن ترتدى معطفا باللون الوردى وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Acne Studios " ووصل سعره إلى 850 جنيها إسترلينيا.



كاتى هولمز كاتى هولمز

وكانت كاتى هولمز تحمل ثلاث حقائب الأولى حقيبة اليد ذات اللون البنى والتصميم الكلاسيكى المميز، إضافة إلى حقيبتين من أجل التسوق باللونين الأزرق والكحلى.