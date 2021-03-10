فن ومشاهير

مجد القاسم ينتهي من تسجيل أحدث أغانيه "في حفظ الله"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قام الفنان مجد القاسم بتسجيل أغنية منفردة جديدة تحمل عنوان "في حفظ الله"، استعدادا لطرحها قريبا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"في حفظ الله" من كلمات أحمد سامي، ألحان كريم طارق، توزيع أشرف البرنس، إنتاج محمد عبدالعزيز، إدارة إنتاج: وليد عبدالعزيز وعمرو عبدالعزيز. الأغنية ذات طابع درامي على رتم مقسوم .

وتقول كلمات الأغنية "في حفظ الله، وربنا يوفقك، بس اللي انت معاه حاسب ليغرقك".

ومن المقرر طرح الأغنية الأسبوع المُقبل، على جميع الإذاعات. كان مجد القاسم طرح أغنية "أنا مش بخير" من كلمات أبانوب أسامة، ألحان محمد صيام، توزيع باسم منير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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