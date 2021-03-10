محمد الفلاح - فيفي عبده عن حالتها الصحية: أنا عيانة.. ادعولي

الأربعاء 10 مارس 2021

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده فيديو جديدا عبر تطبيق "إنستجرام"، مستعينة بـ"فلتر"، لإخفاء تغير ملامحها الواضح إثر وعكتها الصحية.



وقالت فيفي عبده في الفيديو: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، قلت أعملكم الفيديو ده وأنزله، واحشني جدًا، وأكيد أنا كمان وحشتكم لأن أنا عيانة، ادعولي، بحبكم أوي".

تعاني فيفي عبده من أزمة صحية منذ عدة أسابيع، وبين الحين والآخر تطل عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التواصل مع عشاقها ومحبيها.

ولدت عطيات عبدالفتاح إبراهيم الشهيرة بـ (فيفي عبده) في 24 أبريل 1953، وبدأت مسيرتها الفنية من بوابة الرقص الشرقي، وانتقلت لعالم التمثيل عام 1970 من خلال فيلم"عظماء الإسلام"، وبعد ذلك توالت أدوارها في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

ويضم أرشفيها الفني ما يقرب من 70 فيلما أبرزها: ضاع العمر يا ولدي، وامرأة واحدة لا تكفي، وزنقة الستات، كما شاركت في بطولة 8 عروض مسرحية أشهرها مسرحية "حزمني يا"، ومن أبرز أعمالها في التليفزيون مسلسلات: ومازال النيل يجري، والحقيقة والسراب، والآنسة كاف.

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