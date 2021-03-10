شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ذكريات يوسف داوود مع شارع العشرين بفيصل فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل يوسف داوود، وفى لقاء نادر معه من خلال برنامج فارس حول العالم روى يوسف داوود ذكرياته مع شارع العشرين بفيصل حيث كان يسكن هناك، حيث قال إنه يعيش فى شارع العشرين وهى منطقة شعبية وبها سوق وأنه اعتاد أن يستيقظ على أصوات الباعة الجائلين وغيرها من الضوضاء التى اعتاد عليها.

ولأن البرنامج يتم تصويره على النيل تحدث يوسف داوود عن أهمية النيل وأهمية عدم بناء كتل خرسانية على هيئة عمارات على ضفتى النيل، مؤكدا أن الفراعنة كانوا يقدسون نهر للنيل وكانوا يقسموا ألا يلوثوا ماء النهر وذلك لأهميته بالنسبة لمصر والمصريين.

الفنان يوسف داوود ولد بالإسكندرية، وتخرج فى كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960م، ترك العمل بالهندسة من أجل الفن الذى عشقه وتميز أدائه فى جميع أدواره السينمائية والتلفزيونية وعلى المسرح بطابعه الخاص الذى وضعه لنفسه.

قدم داوود ما يقرب من 186 عملًا فنيًا، وكانت أهم أعماله الفنية مع الفنان عادل إمام، إذ قدم معه عدة أعمال منها (كراكون فى الشارع، عمارة يعقوبيان، أمير الظلام، مرجان أحمد مرجان، وغيرها) كما قدم معه بعض المسرحيات أهمها (الواد سيد الشغال، الزعيم)، ورحل عن عمر ناهز 74 عامًا وذلك فى 24 يونيو 2016م.