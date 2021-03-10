شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "حكايات الصياد و أمير البحار" على مسرح بيرم التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي "حكايات الصياد و أمير البحار " من إنتاج الفرقة يقدم ابتداء من يوم بعد غد الخميس، ليعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية فى تمام الخامسة والنصف مساء.

جدير بالذكر ان العرض المسرحى "حكايات الصياد وأمير البحار " كان من العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي قدمتها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وذلك لتنشيط الحركة المسرحية و الكتاب المسرحيين، وتحفيز الشباب علي الإبداع .

عرض "حكايات الصياد و أمير البحار" تهدف إلى التركيز على أهميه العلم والأبحاث العلمية فى تقدم الأمم وازدهارها، بالعلم نسعد أنفسنا ومن حولنا ونحافظ على سلامه أوطاننا، العرض بطولة علاء زينهم، ابراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار ، سلمى جابر، أحمد العشرى، أحمد سعيد بيبيتو, يحيى عرفة، مريم ايهاب، موسيقى ومؤثرات هشام زيتون، ديكور وليد السباعي، ملابس هبة توفيق، تأليف وإخراج ايهاب مبروك.