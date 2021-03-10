"افضحوهم".. إنجي وجدان تعلق على واقعة التعدي الجنسي بطفلة بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة إنجي وجدان على واقعة التعدي الجنسي على طفلة المعادي.

وكتبت "وجدان" تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، قالت فيها: " تاني بقول ده، مافيش حاجة اسمها استروا على المتحرش المريض اللي بيتحرش بطفلة، كفاية بقى عايزين الناس ديه عددهم يقل، انقذوا الاطفال من أي متحرش الأطفال و افضحوهم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وتشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا حتى تم ضبطه.