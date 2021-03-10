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بالفيديو.. ياسمين صبري في إطلالة "باهظة الثمن"

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - بالفيديو.. ياسمين صبري في إطلالة باهظة الثمن

الأربعاء 10 مارس 2021

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري بإطلالة جديدة، خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر تطبيق "إنستجرام".

 

لاقت إطلالة ياسمين صبري إعجاب بعض المتابعين، إذ ظهرت خلالها وهي ترتدي نظارة، وتستعرض بارتداء عقد فخم من تصميم دار المجوهرات الشهيرة كارتييه.

 

وكانت الفنانة المصرية قد خضعت لجلسة تصوير لصالح مجلة Vogue العربية، ودار المجوهرات العالمية، فوق مهبط المروحيات على قمة برج العرب بدبي.

 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري على شاشة التليفزيون مسلسل "فرصة تانية"، والذي عرض في رمضان قبل الماضي.

 

شاهد الفيديو من هنا..

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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