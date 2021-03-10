شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يتجاهل أحزانه ويعمل على ألبومه الجديد Donda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمى كانى ويست تحويل فترة الاضطراب والقلق والحزن التى يعيشها فى الفترة الأخيرة، بعد طلب زوجته النجمة العالمية كيم كاردشيان الطلاق، لطاقة إيجابية وإبداعية فى عالم صناعة الموسيقى، حيث أشارت التقارير التى تصدرت عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة مثل "اس ويكلى" و"ام ان أي" أن كانى ويست البالغ من العمر 43 عاما يعمل حاليا على إنجاز ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم Donda، وذلك بعد فترة قصيرة من الانقطاع عن الاستوديوهات.

وأشار مغنى الراب "Cyhi the Prynce" وهو الصديق المقرب لكانى ويست إلى أن النجم الشهير يعيش حالة معنوية جيدة ويركز حاليا على تنفيذ ألبومه الجديد.



كاني ويست

يذكر أن حارس كانى ويست الشخصى فاجأ العالم خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلنه تقديم عمل وثائقى عن فترة عمله مع مغنى الراب الشهير كانى ويست، وأكد الحارس الذى يدعى ستيف ستانوليس لموقع "بيدج سيكس" أن كل يوم عمل مع كانى ويست كان بمثابة مغامرة جديدة"، وأشار إلى أن هناك مئات القصص التى لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وهو الخبر الذى تصدر عددا هائلا من المواقع وأبرزها "ديلى ميل".