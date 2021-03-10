شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة دكتور فى مسلسل "بين السما والأرض" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم هانى سلامة فى مسلسل "بين السما والأرض"، فى شخصية دكتور يدعى "حميد سراج الدين" خلال الأحداث الذى تنتمى لنوعية الـ 15 حلقة، ويعرض فى شهر رمضان المقبل، والمسلسل هو معالجة درامية، لرواية الأديب العالمي نجيب محفوظ والتي تحمل نفس الاسم، وقدمت هذه الرواية قبل ذلك في فيلم يحمل نفس الاسم أيضا وقام ببطولته هند رستم، عبدالسلام النابلسي، عبدالمنعم إبراهيم ومحمود المليجي.

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص، لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.

مسلسل بين السماء والأرض، من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.