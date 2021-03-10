حمادة هلال بـ"لحية" في كواليس "المداح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حمادة هلال صورة له من كواليس مسلسل "المداح"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "هلال" في الصورة بـ"لحية"، وعلق: "مساء الخير، مسلسل المداح، رمضان 2021، إن شاء الله".

مسلسل" المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.