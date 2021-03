شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا نجحت Rosé فى استثمار نجاح فريقها "BLACKPINK" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدوأن Rosé " روزيه " عضو فريق "BLACKPINK" أخذت خطوة حقيقية من أجل استثمار سلسلة النجاحات التى حققها الفريق الشهير خلال الفترة الماضى وهو ما ظهر بوضوح بعد ساعات من إعلان استعدادها لإطلاق أغنيتها الـ "Solo".

استطاع المقطع التشويقى الذى أطلقته النجمة العالمية Rosé "روزيه" عضو فريق البوب الكورى "BLACKPINK" لأغنيتها الجديدة "On The Ground" أن يحدث ضجة خلال الساعات القليلة الماضية بين عشاق الموسيقى والغناء، والمقطع الذى وصلت مدته إلى 15 ثانية من أجل الترويج لأغنيتها On The Ground".

وصلت نسبة مشاهدة تيزر أغنية "On The Ground" الذى أطلقته روزيه على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط من نشره، كما حصد أكثر من 1.6 مليون likes حتى الآن.

وقد كشفت النجمة العالمية Rosé " روزيه " أنها ستطلق أغنيتها الجديدة يوم الجمعة المقبل، و الأغنية تحمل عنوان " On The Ground " ومن المتوقع أن يحدث العمل ضجة كبيرة فورإطلاقه وخاصة أن روزيه تمتلك شعبية جارفة حول العالم اكتسبتها بسبب سلسلة النجاحات التى حققتها كواحدة ضمن فريق " BLACKPINK " الذى تعاون مؤخرا مع عدد كبير من نجوم العالم و أبرزهم النجمة العالمية سيلينا جوميز وجاء التعاون من خلال أغنية " Ice Cream " ، بينما تعاون الفريق أيضا مع نجمة الراب الشهيرة كاردى بى و ذلك فى أغنية " Bet You Wanna " وهو ما زاد من شعبية الفريق خارج كوريا و أصبحت شعبيته الفريق عالمية .



1 1



1 2



1 3