شكرا لقرائتكم خبر عن من هى هيلين ميرين التى ستلقى رسالة اليوم العالمي للمسرح ؟ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الهيئة الدولية للمسرح الفنانة الإنجليزية والنجمة العالمية هيلين ميرين، لكتابة رسالة يوم المسرح العالمي لهذا العام، احتفاءً بهذا اليوم الذي هو بمثابة عرس مسرحي لكل المسرحيين وعشاق فن المسرح، ولكن من هي هيلين ميرين ؟ ولماذا وقع عليها الاختيار لتلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح ؟



هيلين ميرين

هيلين ميرين ممثلة إنجليزية بدأت منذ أواخر الستينات في تمثيل مسلسلات للتلفزيون الإنجليزي، وظلت ﻷكثر من ثلاثين عاماً لا يعرفها العالم، حتي اتمت سن الخمسين وقدمت دوراً مسانداً في فيلم "جنون الملك جورج" عام 1994 رُشحت عنه لجائزة الأوسكار ، ثم عام 2001 حينما اختارها المخرج الكبير روبيرت ألتمان للمشاركة في البطولة الجماعية لـ "Gosford Park" لترشح للأوسكار المُساند للمرة الثانية .



هيلين ميرين

تأتي بصمتها الحقيقية عام 2006 حين قدمت دورها المذهل في فيلم "the QUEEN" والذي أدت فيه دور الملكة " إليزابيث الثانية " والضغوط التي وجدت نفسها فيها في الأيام التي تلت اغتيال الأميرة ديانا عام 1997



Helen Mirren

وقدمت أيضا ميرين من خلال الفيلم ما اعتبره النقاد واحد من أعظم أداءات السينما ، ونالت عنه كل الجوائز التي رشحت لها ولم تترك أي شيء لمنافسيها ، ليكون مسك ختام جوائزها هو فوزها بالأوسكار في 25 فبراير 2007 كأفضل ممثلة رئيسية ، وتنال لقب "الديم" من القصر البريطاني .



Helen Mirren

في عام 2009 رشحت للمرة الرابعة للأوسكار من خلال فيلم "The Last Station" الذي قدمت من خلاله دور "صوفيا تولستوي" زوجة الكاتب الروسي الكبير "ليو تولستوي" ودورها في حياته وتأثيرها عليه من خلال الأزمات التي يمرّ بها ، لتصبح واحدة من بضع ممثلات فقط رشحوا للأوسكار هذا العدد من المرات بعد سن الخمسين حيثُ بدأ الجزء المضيء من مسيرتها، وفي عام 2010 قدمت فيلم "Red" لتقدم دورأكشن لأولِ مرة وهي في سن الخامسة والستين .



Helen Mirren

وقع اختيار الهيئة الدولية للمسرح علي النجمة العالمية هيلين ميرين أولا لشهرتها ونجوميتها العالمية وثانيا لكونها من النجمات العالميات التي تحب المسرح وتعشقه وتتابعه بشغف في كل بلدان العالم .