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عمرو سلامة عن واقعة متحرش المعادي: المتستر شريك في الجريمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - علق المخرج عمرو سلامة على واقعة بطفلة داخل مدخل عمارة بميدان الحرية بمنطقة المعادي.

وغرد "سلامة"، عبر "تويتر" قائلًا: "الستر هو عدم فضح إنسان أخطأ في حق نفسه بدون وجود ضحية، لكن في وجود ضحية اسمه تستر، والمتستر شريك في الجريمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه شخص أثناء استدراجه لطفلة داخل مدخل عقار، ويحاول التحرش والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" 32 سنة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة، أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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