إطلالة ياسمين صبري وندى بسيوني بـ"الكمامة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"الكمامة".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

عاصي الحلاني

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بأحد المطاعم.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس "تايجر"، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام "حمام سباحة"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "الجيم".

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،وهي تحمل بندقية.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.