فرجت عليه الشارع كله.. 8 فنانات تعرضن للتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثارت واقعة تحرش أحد الأشخاص بطفلة بمنطقة المعادي خلال استدراجها داخل إحدى البنايات السكنية، جدلًا واسعًا في أوساط المجتمع.

وتزامنًا مع هذه الواقعة نستعرض أبرز قصص الفنانات اللاتي تعرضن للتحرش وكشفن عن تفاصيل الأمر:

دينا الشربيني

تعرضت الفنانة دينا الشربيني للتحرش الجنسي، وقالت خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها "فحص شامل"، إنها شعرت بيد شخص تحسسها خلال تواجدها في منطقة العجمي، مؤكدة إنها استطاعت الإمساك بهذا الشاب، "جريت وراه وفرجت عليه الشارع كله.. مبسكتش في الحاجات دي".





رانيا يوسف

رانيا يوسف من أبرز الفنانات اللائي تفاعلن مع قضية التحرش الجنسي، وغردت عبر حسابها بـ"تويتر"، كاشفة عن تعرضها للتحرش، وكتبت: "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل إمرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان"، "أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حساباتي الرسمية، وأيضا الإيميل الخاص بي، الذي تأتي عليه عدد كبير من رسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر، والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحمولة، فالتحرش بأنواعه كبير، ولابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة، لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

‏وأضافت: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الإجتماعي ليكون عبرة للجميع ويكون رادعا.. ورسالتي للبنات متخافيش، وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه".

سلمي أبو ضيف

كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عن تعرضها أكثر من مرة في مرحلة الطفولة، ونشرت فيديو تتحدث فيه عن الأمر قائلة: "كنت حابة أتكلم في موضوع الولد اللي اتحرش واغتصب 100 بنت لأن الموضوع ده يهمني، ويهم كل البنات لأن تقريبا مفيش بنت أعرفها أو معرفهاش متعرضتش لتحرش في حياتها من وهي صغيرة لحد دلوقتي.. لما جيت اتكلمت مع صحابي قبل كدة، منهم اللي حكالي قصص أنا مش قادرة أصدقها".

وتابعت: "وفي حاجات أنا مريت بيها.. وأنا صغيرة مثلًا دكتور قرر لأن أنا بنت صغيرة وهو محل ثقة عنده الحق إن هو يقرب مني بطريقة مش مريحة ويمسكني بطريقة مش مريحة، أو سواق الباص بتاع المدرسة يحط إيده على رجلي بطريقة مش لطيفة وحاجات كتير.. لكن أنا قولت لمامتي مثلًا فى قصة الدكتور وعمرنا ما روحنا تاني".

واستكملت: "أنا عايزة أقول بس اللي يحصله حاجة يروح يتكلم مع أهله، والأهالي لازم تبقى حاطة ثقة في أطفالها إن أب حاجة يحكوها، متاخدهاش بطريقة تعنيفية أو تمنعهم، بالعكس لازم يعرفوا يبنوا الثقة اللي بينهم وبين أطفالهم عشان يجوا يحكولهم أي حاجة.. عشان الواحد وهو صغير لما بيتحط في المواقف دي مبيعرفش يتصرف خالص.. وأكيد طفل صغير مش هيعرف يتصرف أو بنت عامة مش هتعرف تتصرف في حاجة زي كده، فأول حد الواحد بيبقى حابب يحكيله هو أهله".

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شيرين عبدالوهاب

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن برنامج "تخاريف"، إنها تعرضت للتحرش، واعتدت على المتحرش بالضرب.



يسرا اللوزي

في عام 2014 كشفت الفنانة يسرا اللوزي، خلال استضافتها في برنامج "معكم"، أنها تعرضت للتحرش أثناء سيرها في منطقة لإصلاح السيارات، بوسط البلد، وقالت: فوجئت برجل كبير في السن يتحرّش بي لفظيا، ورغم أنني حاولت تجاهله إلا أنه واصل كلامه، وهو ما استفزني، وأثار غضبي فكسرت فانوس سيارته بعد أن وجهت له ركلات بقدمي.

نجلاء بدر

قالت الفنانة نجلاء بدر خلال استضافتها ببرنامج "أنا وأنا"، إنها تعرضت للتحرش من قبل ثلاث سيدات باسم الحب الرومانسي، ولكنها رفضت هذه العلاقات: "كانوا كلهم بيقولولي بنحبك".

هالة صدقي

الفنانة هالة صدقي كشفت عن تعرضها للتحرش خلال لقائها مع الإعلامية رغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال". وقالت: "خلال جنازة الفنانة الراحلة سناء جميل وجدت شخصا يقف خلفي بطريقة غريبة، فقمت بضربه على وجهه أمام الجميع".



روبي

وروت الفنانة روبي خلال لقاء سابق لها مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" إنها تعرضت للتحرش من قبل على يد عامل نظافة، وحدث ذلك خلال قيادتها لدراجتها في الشارع.