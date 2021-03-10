شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا فى صورة جديدة من جبال الألب بكواليس فيلمها House of Gucci والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية ليدى جاجا، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من كواليس تصوير فيلمها الجديد House of Gucci، الذى تقوم بتصويره حالياً في جبال الألب بإيطاليا، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام منذ قليل، ويظهر من خلفها الجبال الشاهقة المغطاه بالثلوج.

وكانت المغنية والممثلة البالغة من العمر 34 عامًا ظهرت في منطقة جبال الألب الإيطالية أثناء الاستعداد لتصوير مشاهدها في فيلم House Of Gucci" " للمخرج ريدلي سكوت، فى الصور التى نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية منذ أيام.

وارتدت ليدي جاجا معطفا أسود وقبعة من الفرو نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وذلك أثناء حديثها مع سكوت، في صورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ليدى جاجا

وانضم إلى ليدي جاجا وسكوت لاحقًا النجم آدم درايفر، الذي ارتدى ملابس غير رسمية ونظارة شمسية، بينما كان يستعد لتصوير مشاهده في الفيلم الجديد.

ولا يعتبر هذا الظهور الأول للنجمة العالمية ليدي جاجا في إيطاليا، حيث التقطت عدسات المصورين صورا لها خلال الشهر الجاري في مدينة روما الإيطالية، ظهرت بها في كامل أناقتها مرتدية الكمامة الطبية أمام أحد الفنادق الشهيرة وسط حراسة مشددة.