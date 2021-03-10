شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة بكورونا.. ووالدها: إن شاء الله تخفى بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموسيقار أحمد أبو زهرة، ابن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن إصابة ابنته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، فى منشور عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك وصورة تجمعهما من إحدى رحلاتهما الأوروبية.

وكتب ابن عبد الرحمن أبو زهرة قائلاً: "ألف سلامة عليكي يا ميرو وإن شاء الله تخفي بسرعة من كورونا، لأول مرة يكون نفسي أكون جنب حد عنده كورونا، الصورة من السنة اللي فاتت كنت أنا وهي في راندفو في فيينا وأخدتها وروحنا حضرنا حفلة في الكونسيرت هاوس فيينا".



ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وابنته

وعلى جانب آخر، كانت حفيدة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، سارة صبرى، غازلت جدها فى أحدث ظهور له منذ أزمة تصريحاته التى قال فيها: "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا" بدلا من "قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا"، حيث نشرت صورة معه وهى تحتضنه، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها: "حب حياتى - Love of my life".

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعرض إلى هجوم كبير خلال الفترة الماضية، بعدما تحريف بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقى، واصفاً الفنان بأنه رسول، حين فاجأ حضور حفل تكريمه فى مهرجان التجربة الأولى الذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية، قائلا: "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا" بدلا من "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا".