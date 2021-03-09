والد ميغان ماركل يشكك في تصريحاتها ويشعر بالخيبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: شكك والد ميغان ماركل في صحة اتهامات ابنته وزوجها الأمير هاري للعائلة المالكة البريطانية بالعنصرية، قائلاً إنه شعر بالخيبة من تصريحاتهما الصادمة خلال مقابلتهما مع أوبرا وينفري.

وحول ما قالته ميغان وهاري بشأن مخاوف العائلة الملكية إزاء لون بشرة طفلهما آرتشي خلال فترة حملها، قال توماس ماركل لمحطة “أي تي في” البريطانية: “لا أعتقد أن العائلة المالكة البريطانية عنصرية إطلاقاً”.

وعما يتعلق بتصريحات ابنته خلال المقابلة بأنها تعرضت للخيانة عندما اكتشفت أن والدها كان يغذي الصحف الشعبية، علق توماس ماركل قائلاً: “أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد اعتذرت عن ذلك مئة مرة على الأقل”، مؤكداً أنه يكن الحب لميغان رغم الخلاف بينهما، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يلتقيها مجدداً.

وأشار ماركل إلى أنه لم يعد يعرف شيئاً عن ابنته وزوجها بأي شكل من الأشكال ولا عن حفيده آرتشي الذي سيبلغ قريباً سنتين.

وبدأت مشاكل ميغان بوالدها منذ زواجها من الأمير هاري عام 2018 وخاصة أنه لم يحضره زفافها.