دنيا بطمة تبكي وتؤكد: لست السبب في طلاق زوجي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انهارت النجمة المغربية دنيا بطمة خلال لقاء صحفي مصور بسبب الأزمات التي أصابتها وأصابت عائلتها خلال الفترة الماضية وخاصة تورطها هي وشقيقتها ابتسام في القضية الشهيرة “حمزة مون بيبي” للتشهير بالمشاهير، معتبرة أنها كانت فترة صعبة جداً وخلالها سقطت الكثير من الأقنعة.

وقالت بطمة: “تعرفت على حقيقة الكثير من الناس، رغم أن الفترة الماضية كانت قاسية جداً إلا أنني أحمد الله لأنني تعرفت على معادن الناس”.

وأشارت النجمة المغربية إلى أنها ألغت متابعة كل شخص هاجمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل شخص لم يساندها، مؤكدةً في نفس الوقت أن هذه القضية زادت من قاعدتها الجماهيرية مشيرةً إلى أن العديد من النجوم دعموها ووقفوا إلى جانبها.

وتابعت بطمة إلى أنها غير عاتبة على أي شخص من النجوم الذين لم يدعموها ولكنها تشعر بالحزن عندما يخزلها أقرب الناس، مؤكدةً أنها تثق بالقضاء المغربي وتنتظر أن تنصفها العدالة.

وقالت النجمة المغربية إنها وجدت تعاطفاً كبيراً في قضيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممن آمنوا ببراءتها.

ووصفت بطمة سجن أختها إبتسام بطمة كأنه اقتلاع لعينها متمنية أن تحصل على البراءة قريباً، وقالت: “إلى الآن لم أفهم سبب دخول شقيقتي إلى السجن وخاصة أنه لا يوجد أي أدلة ضدها”.

على جانب آخر، أكدت بطمة أنها لم تكن السبب في طلاق زوجها محمد الترك وزوجته منى السابر وقالت: “وحياة بناتي لم أكن السبب في طلاق محمد وزوجته الأولى ولست أول وحدة تكون الزوجة الثانية ولقد طويت هذه الصفحة ولا أريد الخوض فيها مجدداً، ولكنني أعتقد أن كل هذه الضجة قد حصلت لأنه تزوج من نجمة مشهورة”

وأضافت أنها لا تندم أبداً على زواجها من محمد الترك، مشيرةً إلى أنها تعيش بسعادة معه ومع ابنتيها.

وقالت إن علاقتها طيبة مع أبناء زوجها رغم بعد المسافات، مشيرةً إلى أنها لا تشعر بالاستياء من علاقة زوجها بأبنائه من زوجته الأولى وقالت: “أتمنى لهم ما أتمناه لابنتي”.

وكانت دنيا بطمة قد نظمت مؤتمراً صحفياً في الدار البيضاء، أعلنت من خلاله براءتها هي وشقيقتها إبتسام، من التهم الموجهة لهما في القضية المشهورة إعلامياً باسم “حمزة مون بيبي” للتشهير بالمشاهير.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية في المغرب، كانت قد قررت في وقت سابق اعتقال إبتسام بطمة بعد أسابيع من إلقاء القبض على مصممة الأزياء عائشة عياش، التي أدلت باعترافات مفصلة عن المتورطين في القضية، وهو الأمر الذي جر معه اسم الفنانة دنيا بطمة إلى قائمة المتهمين.