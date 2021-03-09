هل ستُشكّل قصّة هاري وميغان أحد مواسم مسلسل “The Crown”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حظيت مقابلة أوبرا وينفري مع الزوجين المعروفين سابقًا باسم دوق ودوقة ساسكس 17 مليون مشاهدة مساء الأحد الماضي، حيث قامت الإعلامية باستضافة الزوجين الملكيين السابقين للحديث عن قرار تركهما العائلة المالكة. استغرقت المقابلة ساعتين مليئتين بالتصريحات الصادمة التي شعر المشاهدون كأنها قد تشكّل أفضل موسم على الإطلاق من الدراما الملكية التي تبثّ عبر نتفليكس والحائزة على عدّة جوائز، أي “The Crown”، والتي شاهد الأمير هاري بنفسه “القليل” منها.

لسوء الحظ، لن يحدث ذلك في أي وقت قريب. من المقرر أن يكون الموسم السادس هو الأخير، وستنتهي أحداثه عند أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. قال صانع المسلسل بيتر مورعغان لموقع “إي أونلاين” الأميركي، إن قصة ميغان وهاري الرومانسية هي ببساطة حديثة جداً بحيث لا يمكن التفكير فيها بأي وضوح في العرض، لذلك إذا كان سيتم تغطيتهما عبر الشاشة، فسيتعيّن عليهما الانتظار حتى يتم إحياء العرض في عقد آخر.

تدور أحداث الموسم الرابع في عام 1979 وتنتهي في عام 1990، لذا فإنّ الموسم الخامس سيتمحور حول التسعينيات ووفاة الأميرة ديانا في عام 1997. وإذا سار الموسمان الأخيران في النهج عينه، فسيمتد كل منهما لنحو عقد من الزمان، مما يعني أنّ الموسم الأخير قد ينتهي بزواج الأمير وليم و#كيت ميدلتون في عام 2011.

لم يلتقِ هاري بميغان حتى عام 2016، لكن هاري كان بالتأكيد موجوداً في مطلع القرن الحالي، مما يعني أنه سيظهر في المسلسل بالتأكيد.