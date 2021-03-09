يوسف الخال يستذكر والده الراحل بقصيدة من ديوانه.. “الحرية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: استذكر النجم اللبناني يوسف الخال والده الشاعر يوسف الخال يوسف الخال في الذكرى الـ34 على رحيله، من خلال نشر صورة لوالده عبر حسابه الخاص على موقع تويتر.

وأرفق يوسف الخال صورة والده بقصيدة بعنوان “لبنان” من ديوان الراحل الذي يحمل اسم “الحرية” والصادر في عام 1944، وعلّق قائلًا: “عيد المُعَلِّم، و أيضاً اليوم ذكرى ال٣٤ على رحيل معلّمي و والدي الشاعر يوسف الخال.. قصيدة بعنوان لبنان.. أُذَكِّر من يهمه الأمر بها.. من وحي ما نعيشه. من ديوانه “الحرية” سنة١٩٤٤..“.

بدورها شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا زوجها في ذكرى رحيل والده وكتبت عبر صفحتها بموقع “تويتر”: “الله يرحم المعلّم الكبير ومين خلّف ما مات”.