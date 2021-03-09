موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. أسرار ببجي والوشاح الأزرق وأزمة أبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت تقارير إعلامية أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية.

تفوقت شركة "أوبو" الصينية للمرة الأولى في تاريخها على منافستها "هواوي" في مبيعات الهواتف الذكية.

يترقب الملايين حول العالم ظهور لعبة ببجي الجديدة "PUBG New State"، والتي ستظهر للنور خلال العام الجاري 2021.



أعلنت شركة وان بلس عن إطلاق تحديث OxygenOS 11 المعتمد على نظام التشغيل Android 11 لهاتفها الذكي Nord، مع مجموعة متنوعة من المزايا.

أطلقت شركة شاومي شاشتها الجديدة Redmi Display 27، التي تأتي بتصميم أنيق وحواف نحيفة للغاية.

بيع مبنى المقر الرئيسي لشركة "دروب بوكس" للتكنولوجيا مقابل 1,08 مليار دولار، وهو أعلى سعر للمتر المربع على الإطلاق لمبنى تجاري في سان فرانسيسكو.

أعلنت شركة "إيه أو سي" AOC عن إطلاق سلسلة الشاشات V4 الجديدة.

أكد ناشطون إيرانيون، أن الحكومة تلجأ إلى سلاح جديد قطع خدمة الإنترنت بشكل متكرر للتعتيم على المظاهرات، وقمعها.

ما زالت أزمة الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له آلاف المؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا مطلع مارس/آذار تكشف عن العديد من المفاجآت.

في عام 2019، كشف خبير التقنيات بصحيفة "واشنطن بوست" جيوفري فاولر عن خطورة تتبع التطبيقات الإلكترونية لنشاط عملاء هواتف آيفون.

يبدو أن انتهاكات عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" لا ولن تنتهي، فبعد غضب بريطانيا جاء الدور على فرنسا وسقطت التفاحة الساحرة في باريس.

لا يكاد العالم يودع لعبة تهدد الأطفال، إلا وتظهر أخرى حتى وصلنا لـ"الوشاح الأزرق"، أو تحدي تيك توك المميت.

