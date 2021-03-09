شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل رواية The Queen’s Gambit إلى مسرحية موسيقية على مسرح بروداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العمل على رواية The Queen’s Gambit للكاتب Walter Tevis، لتحويلها إلى مسرحية موسيقية على مسرح بروداوى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

العمل من إنتاج شركة Level Forward، التى لديها حقوق المسرحية المكتسبة لقصة The Queen’s Gambit، اليتيمة التى تحولت إلى معجزة فى لعبة الشطرنج، واستطاعت التفوق على كل من حولها.

ولم يتم الإعلان بعد عن فريق الممثلين أو الفريق خلف الكاميرات، من مخرج، ومؤلف، وغيره، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وصرح أدريان بيكر، الرئيس التنفيذى لشركة Level Forward المنتجة Julia Dunetz في بيان: "إنه لشرف كبير لـ Level Forward أن تقود مهمة جلب The Queen’s Gambit إلى المسرح، من خلال مسرحية موسيقية ممتعة للمتابعين والمهتمين، وذلك من خلال وجهة نظر شجاعة وجديدة، حيث يشارك الجمهور بالفعل فى صداقة وثبات النساء الملهمات فى القصة اللاتى ينشطن ويحافظن على رحلة بيث هارمون والانتصار النهائى، القصة عبارة عن جرس إنذار وسط كفاحنا المعاصر من أجل المساواة بين الجنسين والعرقية، ونحن نتطلع إلى المضى قدمًا بالمشروع".

ونشرت رواية The Queen’s Gambit فى عام 1983، التى تدور حول رحلة بيث من كنتاكى إلى باريس إلى موسكو وما وراءها، ويؤرخ كفاح المعجزة للتغلب على ماض محطم وشياطين الإدمان، ضد ممارسات وتحيزات عالم يركز على الذكور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".