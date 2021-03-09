شكرا لقرائتكم خبر عن محدش يضحك.. هنيدي ينفى شائعات إغلاق صفحته على فيس بوك بتدوينة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب النجم الكوميدى محمد هنيدي من متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة مساعدته فى إنهاء شائعة غلق صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، التى انتشرت خلال الساعات الماضية.

وكتب هنيدي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قائلاً: "تيست تيست.. على من يرى هذا البوست عمل لايك.. لأن في شائعات مغرضة بتقول الصفحة اتقفلت وماحدش عارف يخش عليها، وشكرا، وماحدش يعمل أضحكني عشان الموضوع جد، شكرا تاني".



بوست محمد هنيدي

وكان أبطال فيلم "النمس والإنس" انتهوا من تصويره الفترة الماضية فى ديكور استوديو شريف عرفة، والذى صورت به معظم المشاهد، كما يواصل المخرج شريف عرفة مونتاج المشاهد الأخيرة ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية ليكون الفيلم جاهزاً للعرض فى السينمات، ومقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل وهو الميعاد النهائى لعرض الفيلم.

قصة الفيلم تدور في قالب اجتماعي كوميدي، ويراهن هنيدى عليه ليعود من خلاله بشكل قوي لجمهوره بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمه فيلم عنتر بن بن بن شداد.

فيلم النمس والإنس بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.