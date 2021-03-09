شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تكشف عن بوستر مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وباسل خياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوستر الرسمي لمسلسل "حرب أهلية" وتصدره كل من بطلة العمل النجمة يسرا وباسل خياط، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رمضان 2021 إن شاء الله".



يسرا وباسل خياط فى بوستر مسلسل حرب أهلية

وبدأت منذ فترة النجمة يسرا تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً، وتعمل طبيبة تجميل، ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.



بوستر مسلسل حرب أهلية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.