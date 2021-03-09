شكرا لقرائتكم خبر عن تورتة وبلالين.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها بحضور بوسى شلبى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة يسرا بعيد ميلادها الذى يوافق 10 مارس، وسط عدد من أصدقائها خارج الوسط الفني وداخله، حيث ظهرت وهى تتوسط بعض أصدقائها في احتفالات مبكرة لعيد ميلادها وبتواجد المذيعة بوسى شلبى.

وظهرت يسرا في الاحتفال الذي وثقته بوسى شلبى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تمسك البلالين وسط الأصدقاء، وبتواجد تورتة مكونة من ثلاث أدوار باللون الأبيض في الذهبى التي صُنعت خصيصاً من أجل تلك المناسبة.



جانب من احتفال يسرا بعيد ميلادها



يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع بعض أصدقائها

وكانت النجمة الكبيرة يسرا احتفلت باليوم العالمى للمرأة، الذى وافق أمس 8 مارس، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وظهرت النجمة يسرا فى إطلالة مميزة ومرتدية "جاكيت" أسود اللون، وظهر ذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، احتفالاً بهذه المناسبة، صحبتها بتعليق: "يوم سعيد للمرأة.. اليوم العالمى للمرأة".



احتفال يسرا بعيد ميلادها



يسرا فى عيد ميلادها



يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع بوسي شلبي

وسبق وكشفت النجمة الكبيرة يسرا، منذ عدة أيام، عن صور جديدة لها من جلسة التصوير، التى خضعت لها خلال وجودها ضيفة مع أمير كرارة، فى برنامج "سهرانين" الذى عرض الأسبوع الماضى، على قناة ON، ظهرت خلالها بكامل أناقتها وابتسامتها. ونشرت النجمة يسرا الصور عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أثناء الاستعداد لبرنامج سهرانين".