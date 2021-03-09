شكرا لقرائتكم خبر عن "النسيان" أغنية جديدة تجمع محمد محسن والشاعر أحمد المالكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد محسن مع الشاعر أحمد المالكي في أغنية جديدة بعنوان" النسيان"، من ألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح المطرب محمد محسن مؤخرا فيديو كليب أحدث أغانيه بعنوان "أهلا بيك"، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات نور عبد الله، ألحان محمد النادى، توزيع يحيى يوسف، وإخراج بتول عرفة، وشاركت الفنانة هبة مجدى زوجها محمد محسن الظهور والتى أضافت على العمل أجواء رائعة ومميزة.

وأشاد الجمهور بفكرة الكليب، التى كانت من إخراج بتول عرفة، إذ استطاعت أن تأخذه من خلال لقطات الكليب إلى عالم من الرومانسية النقية الصادقة، بين الثنائى هبة ومحسن، وقدّمت جرعة زائدة من الحب والأحاسيس الدافئة.

وأعربت مخرجة الكليب بتول عرفة عن سعادتها بنجاح العمل وبإشادة الجمهور بجهودها، وقالت هذه التجربة رائعة جداً ولا سيما أن الأجواء خلال التصوير كانت جميلة مضيفة إذ تجمعنى بمحسن وهبة علاقة صداقة قوية منذ زمن طويل.