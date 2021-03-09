شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وأحمد الفيشاوى على كورنيش المعادى بسبب "ريتسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنطلق اليوم تصوير فيلم "ريتسا"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والنجم أحمد الفيشاوى، وذلك بمنطقة المعادى، حيث صور مخرج العمل أحمد يسرى بعض المشاهد الخارجية على الكورنيش هناك، والبعض الأخر داخل أحد الشقق.

والفيلم يشارك فى بطولته بجانب محمود حميدة وأحمد الفيشاوى، كل من عائشة بن أحمد وأمير المصرى ومى الغيطى ومريم الخوشت وكارولين عزمى، من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف_ يوسف أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى.