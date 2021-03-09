وفاة حفيد محمود شكوكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن أمير سلطان، حفيد الفنان الكبير محمود شكوكو، وفاة شقيقه "أحمد".

وكتب "أمير" عبر حسابه بموقع فيسبوك: "توفي أخي المغفور له أحمد سلطان محمود شكوكو المحامي، رحمة الله عليه وتجاوز عن سيئاته وأسكنه فسيح جناته آمين".

النجم محمود شكوكو يعتبر من كبار نجوم الفن، فهو "أيقونة" للبهجة والحضور والثقل الفني، وقد ترك شكوكو إرثا فنيا عظيما في السينما والمسرح والتليفزيون، ولعل أبرز أعماله "عنتر ولبلب"، "أم رتيبة"، "حرامي الورقة"، وغيرها

كما امتاز شكوكو ببراعته في تقديم فن المونولوج خاصة أنه كان نجم حفلات أضواء المدينة التي قدمها التليفزيون المصري على مدار سنوات طويلة، ومن أشهر مونولوجات شكوكو "جرحوني وقفلوا الأجزاخانات"، "حبيبي شغل كايرو"، "ورد عليك".