نسرين أمين.. وصفها محمد سامي بـ"الكومبارس" واعتدت على رامز جلال لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة نسرين أمين بعيد ميلادها اليوم الموافق 9 مارس الجاري، وتعتبر "نسرين" من أشهر الفنانات على الساحة الفنية.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن نسرين أمين:

- ولدت في 9 مارس عام 1984.

- تخرجت من قسم الدعاية والإعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان.

- انتسبت إلى استوديو التمثيل للدراسة به.

- قدمها المخرج يسري نصر الله في فيلم "احكي يا شهر زاد".

- لديها ابنة واحدة وهي "أمينة".

- شاركت في ما يقرب من 40 عملُا ما بين السينما والتلفزيون.

- من أشهر أعمالها التلفزيونية "شربات لوز"، "بنت اسمها ذات"، "سجن النسا"، "عد تنازلي"، "السبع وصايا"، "ألوان الطيف"، "بين السرايات"، "نصيبي وقسمتك"، "الأسطورة"، "زلزال"، غيرها.

- شاركت في عدة أعمال سينمائية أبرزها "عشان خارجين"، "شد أجزاء"، "على وضعك"، "رغدة متوحشة"، "سوق الجمعة"، "ولاد رزق".

- آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان محمود حميدة، الفنان خالد النبوي والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

- هاجمها المخرج محمد سامي، ووصفها بأنها كومبارس، وطردها من لوكيشن التصوير مرتين في مسلسل "الأسطورة" ويأتي الخلاف بسبب اتهام "نسرين" له بحذف مشاهد لها من مسلسل الأسطورة لصالح زوجته مي عمر.

- ردت الفنانة نسرين أمين على تصريحات المخرج محمد سامي، والتي أعاد فيها الحديث عن خلاف قديم بينهما، وقع أثناء تصوير مسلسل "الأسطورة".

- وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل، الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

- في 2017 اعتدت الفنانة نسرين أمين بالضرب على الفنان رامز جلال، بسبب حالة الفزع التي تعرضت لها، بعد أن اكتشفت أنها وقعت ضحية مقلب برنامج "رامز تحت الأرض".

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- ساندتها صديقتها الفنانة ياسمين صبري في أزمتها مع مخرج مسلسل"الأسطورة" محمد سامي، الذي بدأ الخلاف بينهما بعد عرضه.

- وكتبت "ياسمين" عبر حسابها على "تويتر": "هو إحنا عندنا كام نسرين أمين، معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم، إنتِ ست الستات يا نسرين أمين".

- تشارك نسرين أمين في عدة أفلام لعام 2021، وهم :"ولاد رزق3"، "يوم 13"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".