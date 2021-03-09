متأثراً بلعبة إلكترونية … انتحار طفل كويتي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 7:51 مساءً

فارق طفل كويتي يبلغ من العمر 8 سنوات الحياة، عقب ربط ”عقال“ حول عنقه وتعليق نفسه بنافذة في منزل عائلته بمنطقة سعد العبد الله في محافظة الجهراء.

ووفقاً لحسابات إخبارية محلية، فإن الطفل أقدم على تعليق نفسه بهذه الطريقة ”تأثراً بإحدى الألعاب الإلكترونية، وقد حاولت أسرته إنقاذه وإسعافه إلا أنه فارق الحياة“.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن التحقيقات الأولية مع ذوي الطفل بينت أنه ”قام بربط نفسه بالعقال في ديوانية منزل ذويه، وقد تم تسجيل قضية وإحالتها لجهة الاختصاص للوقوف على أسباب الانتحار“.

وسبق أن تسببت ألعاب إلكترونية مثيرة للجدل بانتحار أطفال ومراهقين وشباب في دول مختلفة من العالم، ومنها لعبة ”الحوت الأزرق“ التي تم حجبها في عدد من الدول.