مركز "أبوظبي للغة العربية" ينظم سلسلة محاضرات متخصصة

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، برنامجاً متخصصاً افتراضياً يسلّط الضوء على اللغة العربية ودورها تحت شعار "لغة المستقبل - سلسلة محاضرات حول العربيّة في عالم متغيّر".



يتضمّن البرنامج ثماني محاضرات افتراضية يقدّمها الدكتور عماد محمد حمرة، محاضر برنامج ماجستير اللسانيات التطبيقية في الجامعة الافتراضية السورية، وذلك يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر القراءة، ويمكن للجمهور متابعة المحاضرات مباشرة عبر منصة مايكروسوفت تيمز في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أنّ مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أعلن مسبقاً وضمن برامجه الاحتفائية بالشهر الوطني للقراءة عن استعداده للإعلان عن 30 كتاباً عن مشروع كلمة للترجمة وإصدارات، وسيتعاون المركز مع عدد من الصالونات الأدبية على تنظيم ندوات افتراضية لتعريف الجمهور بهذه الكتب، فيما تنظّم جائزة الشيخ زايد للكتاب ندوتين افتراضيتين، تتناول الأولى أثر حكايات ألف ليلة وليلة على الأدب العالمي في القرن العشرين، بينما تسلّط الندوة الثانية الضوء على تمثيل الأصوات والموضوعات العربية في النشر الأكاديمي فيما يقدّم المركز محتوى رقميا يوميا للاحتفاء بالثقافة والمعرفة والقراءة على حد سواء.