بلقيس ضيفة الحلقة الثالثة من "أغاني من حياتي" على MBC1

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





دبي: وراء كل أغنية حكاية يرويها المطربون أنفسهم بعد غنائهم إياها على المسرح في "أغاني من حياتي" على MBC1. وفي الحلقة الثالثة، تطلّ النجمة بلقيس لتطرب الجمهور بمجموعة من الأغنيات وتبوح بما تخبّئه تلك الأغاني من أسرار وأخبار. وما بين فقراتها الغنائية على المسرح، تتحدث بلقيس عن الرسائل النسائية التي تحاول إيصالها عبر أغنياتها والحالات النفسية المختلفة التي تعبّر عنها، كما تستذكر تغيّبها عن المحاضرات في الجامعة لحضور الحفلات الموسيقية. أخيراً وليس آخراً، ما هي أغنية الأب؟ وكيف تعكس بلقيس مشاعر الابنة في غنائها؟

يُعرض برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1 أسبوعياً كل أربعاء، في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، و07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

