شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة نقدية للعرض المسرحى "لحظة حب" بالمركز القومي للمسرح الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية في شكل دراسة نقدية العرض المسرحي "لحظة حب" في التاسعة والنصف مساء الجمعة القادمة 12 مارس 2021 وذلك بمقر المركز القومي للمسرح بشارع حسن صبري بالزمالك وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي "لحظة حب " إنتاج مسرح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يناقش تفاصيل العرض المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، ويدير الدراسة النقدية الناقد المسرحي عماد مطاوع.

"لحظة حب" من تأليف محمد الصواف، وإخراج ياسر صادق، من بطولة : بهاء ثروت ورجوي حامد ، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، غناء مؤمن خليل ونانسي والراقصين لميس جمال وميدو ادم والعازفين مي فؤاد " فلوت " وعمرو صبحي " تشيلو " .