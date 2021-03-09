ما سبب توقّف مسلسل مراد يلدريم الجديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أُعلن بشكل رسمي عن عدم عرض حلقة جديدة من مسلسل “رامو” هذا الأسبوع، وتم اتّخاذ هذا القرار بسبب الخوف من مخاطر كورونا في موقع التصوير، حيث أصيب أحد العاملين في المسلسل بالفيروس.

الإعلان عن عدم عرض حلقة وتوقّف التصوير، أثار شكوك المتابعين الذين تساءلوا إن كان حقاً فيروس كورونا سبب توقّف التصوير هذا الأسبوع، أم خلافات في الكواليس بين بطلَي العمل مراد يلدريم وإسراء بيلجتش، بسبب كلام يلدريم الأخير الذي ذكر فيه أنّ زوجته إيمان الباني هي مَن اختارت اسراء لتشاركه البطولة، في حين أنّ البعض سخر، وقال إنّها قد تكون زوجة مراد هي من طالبت بتوقف التصوير.