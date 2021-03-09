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الملكة إليزابيث “حزينة” بسبب هاري وميغان: “سيظلان من أفراد الأسرة”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلن قصر باكنغهام اليوم، في أول بيان بعد مقابلة الزوجين المدوّية، إن الملكة إليزابيث الثانية “حزينة” بسبب الصعوبات التي عبّر عنها الأمير هاري وزوجته ميغان، وأبدت حبها لهما.

وقال القصر: “تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية على هاري وميغان”، مشدداً على أن الزوجين وابنهما آرتشي “سيظلان دائما من أفراد الأسرة المحبوبين للغاية”.

وأضاف البيان: “القضايا التي طرحت، خصوصاً تلك المتعلقة بالعنصرية مقلقة. ورغم أن بعض الذكريات قد تختلف، ستؤخذ على محمل الجد وستعالجها الاسرة بعيداً عن الأضواء”.

MO Nasa

MO Nasa

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