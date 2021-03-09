سيندي كروفورد ترتكب خطأً فادحاً.. هل خانتها ذاكرتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أقدمت صفحة سيندي كروفورد في “إنستغرام” بوسم عارضة الأزياء الشهيرة إيمان بدلاً من بيفرلي جونسون من طريق الخطأ في صورة تحتفل بيوم المرأة العالمي صباح الاثنين.

ولم تكن سيندي نفسها هي التي ارتكبت الخطأ، ولكن أحد أعضاء فريق التواصل الاجتماعي الخاص بها، بحسب ما أوضح موقع “الدايلي ميل” البريطاني. ومع ذلك، سارع متابعوها للإشارة إلى الخطأ الذي تم تصحيحه بسرعة.

وحاولت عارضة الأزياء (55 عاماً) أن تشيد بالنساء في مجال عرض الأزياء، وهي المهنة التي جعلتها اسماً مألوفاً في عالم الموضة والجمال. وشاركت الأخيرة صورة قديمة مع مجموعة من العارضات بما في ذلك جونسون، التي تم وسمها في البداية باسم إيمان لويندا إيفانجليستا ولورين هاتون وبيفرلي جونستون وكريستي تورلينجتون بيرنز ونايومي كامبل.

وعلّقت كروفورد على الصورة كاتبةً: “ماذا كنت سأفعل من دون النساء القويات في حياتي؟ اليوم نحتفل بكل النساء الشجاعات اللواتي مهّدن الطريق لنا ولبناتنا”.

وبعد حوالي ساعة من نشر الصورة مع وسم إيمان، تم تحديث منشور كروفورد ليظهر وسم بيفرلي وجونستون، بالإضافة إلى حذف مجموعة من التعليقات.

وكانت مجموعة تلك النساء من أركان مجال عرض الأزياء لعدّة عقود بعد أن هيمنّن على المنصّات والإعلانات والمجلّات باعتبارهن الوجوه الأكثر نفوذاً في التسعينات من القرن الماضي.