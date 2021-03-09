ابنة بول ووكر تفتتح عرض أزياء جيفنشي: “مرعوبة جداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انطلقت ابنة الممثل الراحل بول ووكر بمسيرتها المهنية الجيدة يوم الأحد 7 آذار (مارس)، حيث حظيت ميدو (22 عاماً) بشرف افتتاح عرض أزياء جيفنشي لخريف وشتاء 2021.

وتوجّهت الأخيرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ناشرةً عبر حساباتها الرسمية فيديو من العرض ومشاركةً تجربتها مع متابعيها: “إطلالتي الأولى الحصرية في افتتاح عرض أزياء جيفنشي لخريف وشتاء 2021. أشكرك يا مات على دعمك الكامل وإصرارك على أن تكون رحلتي من نيويورك إلى باريس آمنة. شكراً لجميع المشاركين. الامتنان والحب اللانهائي لكم جميعاً”.

وملأت صور ووكر العديد من حسابات فوغ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب نشر صور إطلالتها المذهلة عبر حساباتها الخاصّة.

واعترفت في أحد المناشير بخوفها من المكان الكبير الذي أقيم فيه الحدث، موضحةً: “كنت أفكر لو كان المكان حاشداً بالناس أثناء سيري على المنصّة، لكنت مرعوبة جداً”.

في تشرين الثاني (نوفمبر)، تأمّلت ووكر بعلاقتها مع والدها في الذكرى السابعة لوفاته ناشرةً صورة تجمعها به، وكتبت: “يوم سخيف لتتذكره في حزن. اليوم هو احتفال بالحب والسعادة اللذين جلبتهما إلى العالم. إليكم صورة تجمعني بصديقي المفضّل ونحن نائمان”.