الأميرة ديانا توقّعت ترك هاري العائلة المالكة وساعدته في تأسيس حياته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الأمير هاري أنه يعتقد أن والدته الراحلة ديانا أميرة ويلز توقعت تركه العائلة المالكة، تاركةً له مبلغاً من المال ساعده في تمويل حياته الجديدة في كاليفورنيا، بحسب ما اعترف دوق ساسكس في حديثه مع أوبرا وينفري بشأن قراره بالتنحي عن واجباته العامة داخل النظام الملكي، بحسب موقع “الميرور” البريطاني.

أخبر وينفري أنه كان قادراً على اتخاذ القرار بسبب الميراث الذي تركته والدته الراحلة له عندما توقّف عن الحصول على الدعم المالي من العائلة المالكة فور انتقاله وميغان إلى الولايات المتحدة في العام الماضي.

وعلّق: “يبدو وكأنها توقّعت ذلك ولولاها لما تمكنا من الإقدام على هذه الخطوة وأشعر وكأنها كانت ترافقنا طوال الوقت”.

ويذكر أن الأميرة الراحلة ديانا تركت لهاري ووليم 9 ملايين دولار عندما توفيت في عام 1997 واستثمرت الأموال لتصبح ثروة هاري وحده 14 مليون دولار تقريباً عندما بلغ الثلاثين من عمره.

كما تركت ديانا لأبنائها عدداً من الأغراض الشخصية بما في ذلك الفساتين والمجوهرات التي كانت ترتديها وأغراض من منزل العائلة في قصر كنسينغتون.

وفي حديثه عن والدته خلال المقابلة الأسطورية، أقرّ هاري بأنه اتبع خطوات والدته بالخروج من المنظومة الملكية، شارحاً أنّه أقدم على هذه الخطوة لحماية صحة عائلته الصغيرة العقلية.

كما تحدث هاري عن خيبة الأمل التي شعر بها من تفاعل تشارلز مع الموقف قائلاً إنه مر بتجربة مماثلة مع والدته. وقالت زوجته ميغان ماركل أيضاً إنها شعرت وكأنها ديانا في بعض الأحيان، مدّعية أنها أُسكتت وقيّدت إلى أن تركت العائلة المالكة ووجدت صوتها.