فضل شاكر ومشاهدات بالملايين لـ”وينك حبيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد أسبوع على طرحه، حصد كليب “وينك حبيب” للفنان اللبناني فضل شاكر 5 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “وينك حبيب” من توزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ ومن كلمان وألحان أيمن قميحة.

وشكل فيديو كليب أغنية “وينك حبيب” عودة فضل شاكر للفيديو كليبات بعد غياب أكثر من تسع سنوات عن الأغنيات المصورة.

نفيد بالذكر أن هذه الأغنية الأولى التي يطرحها فضل بين 4 أغنيات باللهجة اللبنانية يتعاون فيها مع عمر صبّاغ، من المقرر أن تصدر تباعًا في الأسابيع المقبلة.

وطرح فضل شاكر في الأيام الماضية أغنية أخرى بعنوان “لسا الحالة ما تسرش” وهي من كلمات حسام سعيد إسماعيل وألحان محمود أنور وتوزيع صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام اياد النقيب.