نانسي عجرم تشوّق الجمهور لأعمالها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شوّقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور لأعمالها الجديدة من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”.

ونشرت نانسي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها لصالح مجلة “جمالك” وعلّقت بالقول: “كان يومًا مثمرًا.. أعمال جديدة قيد التحضير”.

وصدر لـ نانسي عجرم في الأيام الماضية تتر مسلسل “راحوا” بعنوان “ما تحكم ع حدا” من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق.

مسلسل “راحوا” للمخرج والمنتج نديم مهنا والكاتبة كلوديا مرشليان بطولة نخبة من الممثلين كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، نهلا وألكو داوود، ختام اللحام، رندة كعدي، تانيا فخري، شربل زيادة، أنطوانيت عقيقي، جان دكاش وآخرين.