“مين قال إني ما بخونك”.. راغب علامة يكشف عن أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف النجم اللبناني راغب علامة عن تفاصيل أغنيته الجديدة، وذلك عندما حلّ ضيفاً في الجزء الثاني من أولى حلقات برنامج “يوم ليك”، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، عبر قناة الحياة.

وقال راغب إن الأغنية الجديدة عن الخيانة ولكن بشكل مختلف حيث تحمل اسم “مين قال إني ما بخونك”، وهو ما شكّل صدمة للإعلامية سمر يسري، ليعلق راغب بقوله: “مالك كده”.

وبعدها كشف راغب عن كلمات الأغنية: “مين قال إني ما بخونك حتى قدام عيونك.. وما فيكي تلوميني.. أنا بولع فيكي ظنونك.. وقبل ما يجن جنونك بدي ياكي تسمعيني.. أنا بخونك مع عينيكي مع نظراتك.. أنا بخونك ياحياتي مع همساتك.. هذا غرامي لعينيكي هي الخيانة”. وأشار إلى أن هذا جديده خلال الفترة المقبلة، معقباً: “دي أول حاجة تخض مين قال إني ما بخونك بس أنا عم خونك مع عينيكي الحلوة”.

وتطرق راغب علامة إلى الحديث عن المنافسة، مبيناً أنها كانت موجودة قديماً وليس الآن بسبب فترة النجاحات الكبيرة، وتابع: “قاعدين في مكان ثبتنا نفسنا فيه وصلنا لمرحلة غير بداياتنا كما في البداية مين يزيح مين ومين يبقى”.

وأشار راغب إلى أنه لا ينظر لمسألة نسب المشاهدات العالية كونها لا تمثل مقياساً للنجاح، مستطرداً: “في تزوير بالمشاهدات وده ومعروف وبيبين من الفولورز ومعروف كتير في ناس اشتغلوها”.

وتعليقاً على أغنيته “اللي باعنا خسر دلعنا” وحصدها للملايين مضى قائلاً: “شو الشمس طالعة والناس نايمين.. الأغنية الناجحة اللي بتجيب ملايين واضحة.. الحمد لله ما بعمري نزل شيء ما جاب كتير نجاح”.

وعقب قائلاً: “بشتغل على أغنيتي وباخد وقتي فيها وبعرف إن اللي عم بعمله برواق.. بس الأغاني الناجحة معروف إنها ناجحة وبنشوف أغاني عليها ملايين بس محدش سامع فيها إلا أصحابها”.