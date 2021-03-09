فيفي عبده تتحدث عن وضعها الصحي بفيديو عفوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حرصت الفنانة المصرية فيفي عبده على الظهور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة خلال الفترة الماضية لتطمئن جمهورها على صحتها بعد الوعكة الصحية التي ألمّت بها أخيراً. ونشرت فيفي على “إنستغرام” مقطع فيديو توجّهت من خلاله إلى متابعيها بالقول: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا قولت أعملكم مفاجأة، وحشتوني جداً وأنا أكيد وحشتكم، وإن شاء الله هبقى كويسة وأطلع لكم قريب، قولوا يارب، وبحبكوا أوي”.

وكانت فيفي قد أوضحت في فيديو مطوّل نشرته من قبل عبر “إنستغرام” أنها تعرضت لإصابة في قدمها، جعلتها غير قادرة على التحرك بسهولة، وهو ما حال دون مشاركتها في المهرجانات الفنية والمناسبات الاجتماعية وتبادل الزيارات مع الأصدقاء.

وأضافت فيفي عبده أنها تطلب الرحمة لكل من توفّوا تأثراً بفيروس كورونا، سواء كانوا من زملائها أم الجمهور، مؤكدةً أنها لم تتصوّر أن يكون الفيروس بهذه الشراسة، وهو ما جعلها تسخر منه سابقاً، لكنها عرفت أخيراً حقيقة الجائحة المرّة.