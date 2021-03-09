محمد هنيدي عن "متحرش المعادي": الستر مرفوض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد الفنان المصري محمد هنيدي، الأصوات التي تطالب بالستر وعدم النشر في واقعة محاولة اغتصاب "طفلة المعادي".

وكتب محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "بعض الأشخاص بيتكلموا عن الستر في جريمة مرعبة زي التحرش بطفلة.. الستر لما بتكون بترتكب معصية أكيد، بس المعصية دي مابتأذيش حد.. أما التحرش بطفلة ده جريمة.. جريمة في أي دين وجريمة في أي قانون، جريمة لازم صاحبها يتعاقب عليها".

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، تداولوا مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة لحظة قيام شخص بالتحرش بطفلة، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب.





وأظهر الفيديو، الذي نشرته إحدى الفتيات على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قيام المتحرش باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

وقالت الفتاة، التي نشرت الفيديو، إن "الواقعة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل العمارة، والمتحرش هو من طلب من البنت الصغيرة التوجه معه لهذا المكان، وأقدم على ما ظهر في الفيديو، ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري، لازم يتحاسب".



