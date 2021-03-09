شكرا لقرائتكم خبر عن أوزوالد موسيلى وجهاً لوجه أمام تومى شيلبى في كواليس Peaky Blinders.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمى سام كلافلن صاحب شخصية أوزوالد موسيلى بجوار النجم العالمى كيليان مورفى صاحب شخصية تومى شيلبى الشهيرة في سلسلة دراما العصابات Peaky Blinders، لتصوير مشاهدهم الأخيرة في الموسم السادس والأخير من السلسلة الشهيرة.

ورصدت صحيفة ديلى ميل البريطانية، كواليس مشاهد انضمام النجم العالمى سام كلافلن لتصوير مشاهده في السلسلة التي يتم تصويرها حالياً في شوارع مدينة ليفربول الإنجليزية وسط إجراءات احترازية شديدة لعدم الإصابة بفيروس كورونا.



سام كلافلين

وشوهد كلافلن صاحب الـ 34 عاماً في موقع التصوير لأول مرة لإنهاء مشاهده في الموسم الجديد، وارتدى ملابسه الشهيرة كسياسي من أصول إيرلندية ببدلة باللون الأزرق الداكن، وربطة عنق مخططه وقميصاً باللون الأبيض مع معطف طويل.



تومى شيلبي فى كواليس التصوير



تومى شيلبي

وكانت قد التقطت عدسات المصورين، النجم العالمي بول أندرسون، صاحب الشخصية الشهيرة آرثر شيلبي الشقيق الأكبر لتومي شيلبي، في كواليس تصوير الموسم السادس والأخير من مسلسل الدراما Peaky Blinders، منذ عدة أيام، ويبدو في الصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن آرثر شيلبي، يخوض معركة بالأسلحة النارية أمام حانة The Garrison الشهيرة، ويحمل بندقية ويتبادل إطلاق النيران مع أشخاص يظهرون لأول مرة في الكواليس بحسب ما صرحت مصادر من داخل كواليس العمل للصحيفة.