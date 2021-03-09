شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يطرح أحدث كليباته "بقول عادى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب تامر عاشور أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بقول عادى" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم و ألحان سامح جلال وتوزيع و فواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل .

و​روج مؤخرا المطرب تامرعاشور، لأغنيته " بقول عادى"، من خلال نشر مقطع قصير من الكليب عبر حسابه على تويتر، وبعد ساعات قليلة من نشره مقطع الأغنية تصدر تامرعاشور التريند على تويتر، وكتب قائلا:" أنا عارف انتوا بتعملوا إيه شكرا على كلامكم الجميل ودي أقل حاجه أقدر أقدمها لكم".

وكانت آخر أعمال تامر عاشور أغنية بعنوان "معلش أصلي مدلعها" التي تم طرحها على موقع اليوتيوب وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور و توزيع رامي سمير ، ميكس و ماستر خالد سند .

وكشف تامرعاشور مؤخرا عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحاً أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة الى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حالياً بسبب الفيروس وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.