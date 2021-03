شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تتصدر غلاف مجلة Vogue فى نسختها الإسبانية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة العالمية سيلينا جوميز، غلاف مجلة Vogue في نسختها الإسبانية، لتتحدث عن الكثير من المفاجآت خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى معاناتها مع اضطرابات ثنائي القطب والقلق بفترة الإغلاق التي عاشها العالم خلال الأشهر الأخيرة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة البريطانية ديلي ميل، صورة للنجمة صاحبة الـ 28 عاماً، وهى تتصدر الغلاف الرسمي لمجلة Vogue في عددها الصادر لشهر مارس، حيث تحدثت فيها عن الترويج لمجموعة أغانيها الجديدة، ومشاركتها في أعمال الصوت في بعض أفلام ديزنى.



سيلينا جوميز تتصدر غلاف المجلة

وتحدت جوميز منذ عدة أيام، عن برودة الطقس والأمطار، وظهرت بإطلالة مميزة، عكست ذوقها في اختيار أزيائها خلال عدة صورة من كواليس استعداداتها لمسلسل Only Murders In The Building، الذى سيعرض على أحد المنصات الشهيرة خلال العام الجارى.

ومن المقرر عرض المسلسل على شبكة hulu ، وهو عمل ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، حيث يمثل محطة كبيرة للنجمة الشهيرة، بعد طرحها بداية العام الجارى أكثر من أغنية من أغانى ألبومها الجديد، وقد تميزت سيلينا جوميز بإطلالة مميزة وارتداء معطف ثقيل، ارتدت عليه جاكت آخر بصورة أخرى عكس حرصها على مقاومة برودة الجو.

من ناحية أخرى حرصت جوميز التي تربطها علاقة قوية بتايلور سويفت، على تهنئة الأخيرة، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "فخورة جداً بك، كما هو الحال دائماً"، وذلك تعليقاً على مفاجأة سويفت بإعادة تسجيلها لأغنية Love Story التي أصدرتها عام 2008 ضمن أغانى ألبومها الجديد المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.