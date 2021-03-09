مصطفى درويش: عيب البنت اللي أنقذت طفلة المعادي تطلع أرجل مننا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ساند الفنان مصطفى درويش، الفتاة التي واجهت المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عمارة بميدان الحرية بمنطقة المعادي.

وكتب درويش، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "البنت اللي نزلت فيديوهات كاميرا المراقبة اللي صورت جريمة متحرش الطفلة حذفت كل حاجة من عندها، يقال إن صاحب المعمل اللي شغالة فيه لامها وشاف أنه مكانش له داعي الفضيحة، وده تصريح أنا مش متأكد منه".

تابع: "البنت ممكن تكون اتهددت، فياريت اللي يعرفها شخصيا يوصلني بيها عشان لو احتاجت أي حاجة هتلاقيني بفريق محامين في ضهرها عشان عيب البنت تطلع أرجل مننا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه شخص أثناء استدراجه لطفلة داخل مدخل عقار، ويحاول التحرش والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" 32 سنة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة، أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.